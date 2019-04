Oud-ambassadeur: "25 jaar later blijf ik met dezelfde vragen zitten over de genocide in Rwanda” jv

07 april 2019

06u12

Bron: belga 2 “We zijn intussen 25 jaar na de vreselijke genocide, maar zitten nog ver van de waarheid over wat er tussen 1990 en 1994 is gebeurd." Dat stelt Johan Swinnen, in diezelfde periode Belgische ambassadeur in Rwanda, vast enkele dagen voor die genocide herdacht wordt.

"Hoe komt dat er zoveel Rwandezen in de val zijn getrapt van de radicalisering, wie had daar baat bij, wie zat achter de crash van het vliegtuig van Habyarimana...? Daarover is nog altijd geen uitsluitsel, en dat maakt mij boos. De waarheid is namelijk een onontbeerlijk ingrediënt van rechtvaardigheid en ontwikkeling."

Op goed honderd dagen brachten het Rwandese leger, Hutu-milities en burgers honderdduizenden Tutsi's en gematigde Hutu's om. De cijfers variëren tussen de 500.000 en 1 miljoen, met 800.000 als het meest genoemde cijfer. Ook over die lange duur heeft Swinnen vragen. "Als ik vraag waarom die genocide zo lang heeft geduurd, worden ze boos in Kigali", klinkt het. "Het regeringsleger van toen was een zootje. Als huidig president Paul Kagame toch gevierd wordt als de man die een einde gemaakt heeft aan de genocide, waarom heeft hij dat niet vroeger gedaan? En waarom stond hij zo weigerachtig tegenover handhaving, of terugkeer, van vreemde troepen, ook van de VN-troepen, zoals generaal Dallaire schrijft?"

Ook over de tientallen politieke moorden die in de jaren voor de genocide gebeurden, bestaat nog altijd geen duidelijkheid. "En over de moord op Habyarimana, door het neerschieten van zijn vliegtuig, zijn wel Rwandese en Franse onderzoeken geweest, maar nog altijd geen internationaal gemandateerd onderzoek. Waarom is dat zo? Daarover ben ik nog altijd verontwaardigd."

Voor Swinnen is het beantwoorden van die vragen essentieel. "Elke mens heeft een geheugen, een rechtvaardigheidsgevoel, een historisch besef... Je moet daar rekening mee houden. Daarom moet er eerlijk gezocht worden naar de waarheid. Zelfs als men die waarheid niet definitief kan vinden, moet er zeker een nederige inspanning gedaan worden. Ik durf geen voorstel te doen, maar misschien hebben de Zuid-Afrikanen dat met de Waarheids- en Verzoeningscommissie goed aangepakt."

De huidige aanpak van het regime in Kigali, waarbij elke hang naar waarheid onderdrukt en tegengewerkt wordt, is volgens Swinnen "verkeerd en vertrouwenondermijnend". "Op zijn minst moet er toch respect en verdraagzaamheid zijn voor wie op een eerlijke manier naar de waarheid op zoek gaat. Dat moet toch kunnen?”

Ook zou Swinnen graag bijpraten met Kagame. In de jaren van zijn ambassadeurschap had Swinnen af en toe contact met Paul Kagame, nu al 25 jaar de sterke man van het regime in Kigali, maar destijds de leider van het leger van het Rwandees Patriottisch Front (RPF). Na ‘94 hadden Swinnen en Kagame geen echte ontmoeting meer, maar Swinnen heeft de Rwandese ambassadeur in Brussel om een ontmoeting gevraagd. “Als die er komt, zou ik Kagame twee vragen willen stellen: een over de duurzaamheid van zijn ontwikkelingsmodel, en een over de mensenrechten”, zegt Swinnen.

Net als vele andere waarnemers stelt Swinnen vast dat het land er de afgelopen 25 jaar spectaculair op vooruitgegaan is. “Maar de vraag die ik hem wil stellen, respectvol en niet verwijtend, is: denkt u dat uw model duurzaam is? Ik lees verslagen over de prachtige buildings in Kigali, dat die vanbinnen niet zo mooi zijn als vanbuiten, ik lees over de armoede op de heuvels. Tegelijk zie ik de ‘agitprop’ over het Rwandese model. Wat mij betreft wordt duurzaamheid ook gevoed door de burger te betrekken. Is de Rwandees wel voldoende mee, enthousiast, geëngageerd, om die ontwikkeling duurzaam te blijven schragen?”

Swinnens tweede vraag gaat hier verder op door. Hij brengt in herinnering dat de Belgische kritiek op het mensenrechtenpalmares van de vermoorde president Juvénal Habyarimana altijd gewaardeerd werd door Kagames FPR. “Er werd ons gezegd verder te blijven aandringen op democratisering, op respect voor mensenrechten”, zegt de oud-ambassadeur. “25 jaar later kunt u, mijnheer de president, ons toch niet verwijten als we vragen stellen over de mensenrechtensituatie in het Rwanda dat u leidt?”

Swinnen vindt het heel goed dat België de plechtigheid voor de herdenking bijwoont. “Maar: op het gepaste moment, op de gepaste manier, met de juiste toon en lichaamstaal, zou de premier toch ook een echt gesprek op gang moeten kunnen brengen”, meent Swinnen. “België weet immers als geen ander land waar Rwanda vandaan komt, maar de bevolking is ook enigszins ongerust”, zegt Swinnen. “Daar moeten we niet vijandig over doen, maar dat is uit sympathie voor Rwanda en de Rwandezen. Ik zal het hem uiteraard niet voorstellen, maar ik zou de speaking notes van de premier wel kunnen schrijven”, besluit Swinnen.

