Oud-advocaat Milosevic thuis doodgeschoten lva

29 juli 2018

00u14

Bron: ANP 0 De Servische advocaat Dragoslav Ognjanovic (57) is vlakbij zijn woning in Belgrado doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een bewuste moordaanslag.

Ognjanovic was een van de advocaten die de Servische leider Slobodan Milosevic verdedigde tijdens het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.

De zoon van Ognjanovic raakte gewond bij de aanslag. Wie er achter de aanslag zit is onbekend. De advocaat verdedigde de laatste jaren vooral prominente figuren uit de onderwereld.

De afgelopen jaren zijn in Belgrado verschillende kopstukken uit de Servische en Montenegrijnse georganiseerde criminele netwerken om het leven gebracht.

Milosevic

Milosevic overleed in maart 2006 tijdens gevangenschap in Scheveningen. De voormalig president van Joegoslavië en later Servië was aangeklaagd voor genocide, diverse oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid. Door zijn overlijden werd de zaak stopgezet.