Oud-adviseur: Trump wilde hulp aan Oekraïne stoppen tot onderzoek RL

27 januari 2020

03u21

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Trump wilde alle militaire hulp aan Oekraïne stopzetten totdat het land een onderzoek zou instellen naar de activiteiten van Joe en Hunter Biden in Oekraïne. Dat schrijft voormalig veiligheidsadviseur van Trump John Bolton in een rapport, volgens de krant The New York Times.

Trump staat in de Senaat terecht vanwege deze zaak. Hij zou zijn macht hebben gebruikt voor zijn eigen politieke gewin door de hulp te weerhouden tot Oekraïne een onderzoek in zou stellen naar Biden. Daarna zou hij het onderzoek daarnaar hebben tegengewerkt. De president zou kunnen worden afgezet aan het einde van het proces.

De verklaring van Bolton gaat in tegen de verdediging van Trump die zegt dat het stopzetten van de hulp en het verzoek om een onderzoek te starten naar Biden losstaan van elkaar. Bolton stapte in september vorig jaar op na onenigheid met Trump.

De militaire hulp aan Oekraïne werd enige tijd stilgelegd door de VS. Uiteindelijk besloot Trump onder politieke druk van het Huis van Afgevaardigden de materialen toch weer te gaan leveren.

De Democraten gebruiken het rapport van Bolton om hun roep om getuigen en nieuw bewijs in het afzettingsproces toe te staan kracht bij te zetten. "Er kan nu geen twijfel meer over bestaan dat Bolton de verdediging van de president direct tegenspreekt. Daarom moeten we getuigen toelaten in het proces", aldus de aanklagers in een verklaring. "Er is geen goede reden om te wachten tot het boek is gepubliceerd als zijn informatie zo belangrijk is."