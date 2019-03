Otis (27) zat zeven jaar onschuldig in de cel door foute herkenning bij line-up jv

Otis Boone, uit Brooklyn, werd schuldig bevonden aan twee overvallen in 2011, nadat beide slachtoffers hem hadden herkend in een line-up. Hij kreeg 25 jaar cel. Na zeven jaar kwam er een nieuw proces omdat de jury tijdens het eerste niet gewezen was op het feit dat blanken moeilijker zwarte gezichten kunnen herkennen, en omgekeerd.

In tien dagen tijd vonden er in februari 2011 in Midwood twee gelijkaardige overvallen plaats, waarbij een grote, zwarte man de slachtoffers vroeg hoe laat het was en hen vervolgens met een mes bedreigde en met hun smartphone aan de haal ging. Bij de tweede diefstal verweerde het slachtoffer zich en stak de dader hem neer met zijn mes.

In twee afzonderlijke line-ups twee weken na de laatste overval werd Otis Boone, toen 19, door de slachtoffers (een tiener en een twintiger) uitgepikt als de dader. Een van hen twijfelde eerst maar wees dan toch vol overtuiging Boone aan, nadat de mensen in de line-up de zin ‘Hoe laat is het?’ moesten uitspreken. Boone hield van in het begin zijn onschuld vol, maar werd toch veroordeeld tot 25 jaar cel, zonder enig fysiek bewijs.

Nieuw proces

Boone ging in beroep en verkreeg in 2017 een nieuw proces. Een meerderheid van de rechters van het hoogste gerechtshof in New York vond dat de jury tijdens het eerste proces op de hoogte had moeten worden gebracht van het zogenaamde ‘cross-raciale effect’ dat zou kunnen spelen. Dat komt erop neer dat mensen het gezicht van hun eigen ras makkelijker kunnen herkennen dan dat van een ander ras. Niet onbelangrijk in het geval van Otis Boone, omdat hij zwart is en de slachtoffers blank. Het fenomeen leidde al vaker tot verkeerde identificaties en onterechte veroordelingen.

Er kwam dus een tweede proces dat vorige maand plaatsvond. Daarin kon de verdediging bewijzen dat Boone op het moment van een van de overvallen anderhalve kilometer verder zijn identiteitskaart gebruikt had. Op 1 maart ging Otis Boone vrijuit, na weliswaar zeven jaar onschuldig te hebben vastgezeten. Boone, nu 27, weende toen hij het verdict hoorde. Sommige juryleden gaven hem en zijn verloofde een knuffel. “Het is hard om in de cel te zitten in de plaats van iemand anders”, zei Boone in een reactie. “Vaak wou ik gewoon opgeven.”

Stress

Wetenschappers waarschuwden er in het verleden al voor om voorzichtig te zijn met het herkennen door getuigen van verdachten in line-ups. Slachtoffers zijn onder de indruk van het gebruikte wapen, hebben stress, konden tijdens het misdrijf van meestal korte duur de dader nauwelijks herkennen. Ook vooringenomenheid en subtiele hints van de politie of aanklagers kunnen de herkenning beïnvloeden.

Sinds 1992 werden in de VS 364 veroordelingen ingetrokken door DNA-bewijs. In ongeveer 70 procent daarvan hadden getuigen de verkeerde dader aangeduid. In de helft van die foute identificaties waren getuige en verdachte van een ander ras, schrijft de New York Times.

Ook tegenstanders

Sinds de beslissing van het Hof van Beroep in de zaak-Otis Boone verwijzen New Yorkse advocaten nu vaak naar het principe van het ‘cross-raciale effect’ als “het Boone-principe”. New York is, naast New Jersey en Massachusetts, een van de weinige Amerikaanse staten die het in de rechtspraak geïnstitutionaliseerd hebben.

Niet iedereen vindt dat een goede zaak en de aanklagers blijven ook overtuigd van de schuld van Otis Boone. Ze zijn van oordeel dat de jury tijdens het tweede proces had moeten worden geïnformeerd over de stelligheid waarmee de getuigen de dader hadden aangeduid. Sommigen vinden het principieel oneerlijk dat er raciale vooringenomenheid bij de getuige gesuggereerd wordt, zonder enige kennis over de getuige en zijn/haar leven. Ook een van de zeven rechters van het Hof van Beroep vindt dat zijn collega’s te ver zijn gegaan door de nieuwe regel verplicht te maken.