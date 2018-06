Osteria Francescana in Modena opnieuw beste restaurant ter wereld IB

20 juni 2018

02u16

Bron: ANP 0 Osteria Francescana in Italië is opnieuw uitgeroepen tot 's werelds beste restaurant. Het moderne restaurant in Modena van chef Massimo Bottura was in 2016 ook al het beste, vorig jaar moest het genoegen met de tweede plek in de verkiezing van William Reed Business Media.

Chef-kok Bottura staat bekend om zijn moderne twist van klassieke Italiaanse gerechten die bovendien visueel opwindend zijn. De top tien is vrijwel identiek aan die van 2017, alleen de winnaar van dat jaar, Eleven Madison Park, duikelde naar plek vier.

Er staan geen Belgische restaurant in de top vijftig. Het Hof Van Cleve van Peter Goossens is geëindigd op de 63ste plaats, The Jane in Antwerpen, van Sergio Herman, is geëindigd op plaats 89.

Press conference with Massimo Bottura. Chef and owner of The Worlds Best Restaurant 2018. #Worlds50Best https://t.co/1YeW3CLe66 The World's 50 Best(@ TheWorlds50Best) link