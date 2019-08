Osteopaat (38) krijgt celstraf omdat hij 29 patiëntes aanrandde die bij hem van rugpijn af hoopten te raken KVDS

08 augustus 2019

16u14

Bron: L’Essentiel, The World News 1 Een Belgische osteopaat (38) is in Zwitserland veroordeeld voor het aanranden van 29 patiëntes. De man wreef tijdens behandelingen met zijn lichaam tegen de geslachtsdelen van de vrouwen, die tussen 22 en 81 jaar oud waren. Aan minstens één vrouw vroeg hij ook om zijn genitaliën te strelen en stelde hij voor om geslachtsgemeenschap te hebben. Toen ze daar niet op inging, ging hij gewoon verder met zijn werk alsof er niets gebeurd was.

Toen de eerste vermoedens aan de oppervlakte kwamen dat er iets niet pluis was, contacteerden speurders ongeveer 60 patiënten die de osteopaat behandeld had voor chronische rugklachten in 2016 en 2017. 29 van hen gaven aan dat hij gedrag had vertoond dat op zijn minst “problematisch” te noemen was. 13 van hen dienden een klacht in tegen de man.

Ondergoed

Tijdens het proces van de man in het district Rheintal – in het noordoosten van Zwitserland – kwam aan het licht waaraan de osteopaat zich exact schuldig had gemaakt. Hij vroeg de vrouwen om in hun ondergoed op zijn behandelingstafel te gaan liggen en wreef zich tijdens zijn werk tegen hun intieme zones aan, soms zelfs met zijn eigen geslachtsdeel.





In minstens één geval vroeg hij een patiënte (70) ook om zijn geslacht te strelen en seks te hebben. Toen de vrouw dat weigerde, ging hij gewoon verder met de behandeling alsof er niets gebeurd was.

Volgens het Openbaar Ministerie maakte de man misbruik van zijn positie, omdat zijn slachtoffers pijn leden en niet wisten waaruit de behandeling precies bestond.

De Belg gaf toe dat hij “grenzen” had “overschreden” en weet zijn gedrag aan zijn cannabisgebruik. Hij vertelde dat hij tot 4 joints per dag rookte en dat combineerde met Red Bull. “Dat bracht me in een staat van hyperseksualiteit”, klonk het in de rechtszaal.

Hulp

Hij beloofde nooit meer cannabis aan te raken en verontschuldigde zich rechtstreeks tegenover vier van zijn slachtoffers die de rechtszaak bijwoonden.

De rechtbank veroordeelde hem tot 40 maanden cel en een boete. Hij moet zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen en mag zijn beroep nooit meer uitoefenen in Zwitserland. Hij wordt verder voor 10 jaar het land uitgezet. “We verwachten dat u hulp zoekt in België”, aldus rechter Mark Schärz. “We willen u de komende 10 jaar niet meer zien in Zwitserland.”