"Dood of levend": geheime eenheden jagen in Syrië op zoon Osama bin Laden KVDS

06u53

Bron: Daily Mirror, Daily Star 0 ap Osama (links) en zijn lievelingszoon Hamza. Osama bin Laden Hamza bin Laden (26): dat is de naam van de nieuwe posterboy van Al Qaida en hij wordt momenteel opgejaagd door leden van Britse en Amerikaanse geheime eenheden in Syrië. Dat schrijven verscheidene Britse kranten. De eenheden willen de lievelingszoon van Osama kost wat kost in handen krijgen - dood of levend - voor hij nieuwe aanslagen kan plegen in het Westen.

Hamza zou in de voetsporen van zijn vader getreden zijn en intussen de terreurgroep leiden die verantwoordelijk was voor de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. Er zouden ook aanwijzingen zijn dat hij nieuwe aanslagen plant, zowel in de Verenigde Staten als in Groot-Brittannië.

Lees ook Zoon van bin Laden wil IS en al-Qaida met elkaar verenigen om het Westen als nooit tevoren te terroriseren

Hamza zou naar het safehuis van zijn vader in Abbottabad (Pakistan) komen, vlak voor Amerikaanse Navy Seals daar in 2011 binnenvielen en Osama doodden. Zijn vader wilde wachten tot de kust zeker veilig was, maar zo ver kwam het dus niet. Hamza zou wraak willen en staat op de lijst van meest gezochte misdadigers van zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk. (lees hieronder verder)

rv

Twee jaar geleden dook Hamza weer op en hij verspreidde sindsdien verscheidene video's waarin hij onder meer de aanslagen van 'lone wolfs' in Londen prijst en militanten over de hele wereld oproept om tot actie over te gaan. Hij zou de terreurorganisatie van zijn vader herop willen bouwen en zou in mei nog gespot zijn in Syrië. Het is daar dat een coalitie van speciale eenheden naartoe is gevlogen op een geheime missie om Hamza en zijn organisatie te vinden en onschadelijk te maken. Ze gebruiken drones en spionagevliegtuigen, maar zouden ook hulp krijgen van lokale bronnen.



Kinderpsychologe

Hamza was de enige zoon van Osama en zijn derde vrouw Khairia, een kinderpsychologe. Hij zou gehuwd zijn met de dochter van een van zijn leraren en twee kinderen hebben die de namen van zijn beide ouders kregen.

rv

afp