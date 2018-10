Orkaan Willa nadert Mexico: ramen en deuren worden dichtgetimmerd, ruim 10.000 mensen geëvacueerd ADN

23 oktober 2018

11u07

Bron: ANP 0 De autoriteiten in Mexicaanse kustgebieden maken zich op voor de komst van storm Willa, een orkaan die intussen opnieuw is afgeschaald naar een orkaan van categorie vier (op een schaal van vijf). De orkaan komt naar verwachting vandaag aan land en zal vooral heel veel regen en wind meebrengen.

De Mexicaanse staten Sinaloa en Nayarit hebben de scholen in de kustregio gesloten en zijn druk bezig schuilkelders in gereedheid te brengen en opvangcentra in te richten. Ook de staat Jalisco bereidt zich voor.

De gouverneur van de westelijke deelstaat Nayarit zegt dat ruim 10.000 mensen worden geëvacueerd. Gouverneur Antonio Echevarría waarschuwt de bevolking geen onnodige risico’s te nemen. “Laten we niet de macho of de superheld uithangen. Het is een erg krachtige orkaan en we willen geen tragische gebeurtenissen.”



Onder meer in de kuststad Mazatlán (Sinaloa) zijn de voorbereidingen in volle gang. Meerdere hotels hebben deuren en vensters afgeschermd met houten planken. Bij een tankstation stond een lange rij auto's. Mensen wilden hun tank volgooien en voorraden inslaan bij een naastgelegen supermarkt.