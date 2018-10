Orkaan Willa houdt lelijk huis in Mexico, maar eist geen slachtoffers ADN

24 oktober 2018

18u10

Bron: ANP 0 Orkaan Willa heeft in Mexico heel wat bomen ontworteld, de stroomtoevoer onderbroken en scholen de deuren doen sluiten, maar het weerfenomeen heeft geen enkel slachtoffer geëist. Dat hebben de autoriteiten gemeld.

De storm van categorie drie ging dinsdag aan land met snelheden van 95 km per uur. Daarvoor was hij nog een orkaan van categorie 4 en zelfs even van categorie 5. Duizenden mensen werden geëvacueerd. Tot tropische storm herleid ging Willa toch nog stevig tekeer. In de stad Escuinapa werd een kliniek beschadigd en was er ook schade aan elektriciteits- en waterleidingen. Sommige steden waren onbereikbaar door omgevallen bomen en elektriciteitspalen. De lessen werden geschorst in een zevental gemeenten in Sinaloa, en ook in enkele gemeenten in Nayarit, Durango en Jalisco.

