Orkaan Sally bereikt Amerikaanse kust en neemt in kracht toe

16 september 2020

Bron: ANP

De orkaan Sally is aan land gekomen in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Dat meldt het Amerikaanse orkaancentrum NHC. De orkaan is er een van categorie 2, op een schaal van 5, en brengt windsnelheden tot 165 kilometer per uur met zich mee.