Orkaan Michael morgen in Florida aan land met windsnelheden tot meer dan 200 km/uur Joeri Vlemings

09 oktober 2018

15u34

Bron: New York Times 6 Orkaan Michael is op weg naar Florida. De tropische cycloon is opgeklommen tot een categorie 2-orkaan en bedreigt de kust en het binnenland tot honderden kilometers van de zogenaamde Florida Panhandle, de Pannensteel, zeg maar West-Florida. Morgen zou Michael er aan land gaan, tegen dan mogelijk als een orkaan van categorie 3. "Deze storm is monsterlijk", zei Rick Scott, de gouverneur van Florida, aan de zender ABC.

Bepaalde delen van de staat Florida hebben al opgeroepen tot evacuatie en stellen schuilplaatsen ter beschikking van de inwoners. Michael - nu nog categorie 2 met stormwinden tot bijna 155 km/uur - zou morgen windsnelheden halen tussen 178 en 207 km/uur per uur. Genoeg om bomen uit te rukken en daken weg te blazen. Maar ook de overvloedige regenval baart de overheid zorgen, net als de eventuele stormvloed met golven tot 3,6 meter hoog. En dat allemaal in een gebied dat twee jaar geleden nog zwaar getroffen werd door orkaan Hermine. Toen waren er enorme stroompannes. Die zullen nu opnieuw moeten worden bekampt.

Noodtoestand

Gouverneur Rick Scott zei eerder al dat de zware orkaan "levensbedreigend en extreem gevaarlijk zal zijn". Hij waarschuwde ervoor dat sommige regio's tot 30 centimeter water zullen moeten slikken. Hij riep de noodtoestand uit in 35 counties langs de kustlijn. Op vele plaatsen zijn daar brandstof, generatoren en andere noodapparatuur al uitverkocht. De rampenbestrijdingsautoriteit FEMA maande de bevolking aan de omgeving zo snel mogelijk te verlaten.

Orkanen worden alsmaar bedreigender door de klimaatopwarming. Volgens expert Jamie Rhome is de Florida Pannensteel ook nog eens een "ongelooflijk kwetsbaar gebied", waar volgens hem zware averij onvermijdelijk is. Het enige goede nieuws is dat het gebied dat Michael in het vizier heeft, veel minder dichtbevolkt is dan andere regio's aan de Golfkust verder naar het westen en naar het oosten van de Florida Panhandle.

Michael komt enkele weken na de verwoestende storm Florence.