Orkaan Maria kostte bijna 3.000 mensen het leven in Puerto Rico Redactie

28 augustus 2018

20u10

Bron: Belga 0 De orkaan Maria, die vorig jaar in het Caribisch gebied veel schade aanrichtte, heeft op het eiland Puerto Rico rechtstreeks en onrechtstreeks aan 2.975 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een nieuwe studie. De regering van dit aan de VS gebonden territorium had de studie besteld om een einde te maken aan de controverse over het officiële dodental na de ramp. De overheid had amper 64 overlijdens in verband gebracht met de orkaan.

Op 20 september van vorig jaar ging Maria aan wal in Puerto Rico. De schade was enorm. De Amerikaanse federale overheid kreeg veel kritiek vanwege de trage en ontoereikende reactie op de ramp. President Donald Trump stuurde hulpverlening prioritair naar de staten Texas en Lousiana, die in die periode door orkaan Harvey waren getroffen. Trump verdedigde zijn aanpak, onder meer door te verwijzen naar het "lage" dodencijfer.

Dat het dodental zo laag lag, komt omdat de autoriteiten zelden een doodsoorzaak opgaven die verwees naar de orkaan, zeker bij mensen die in de weken of maanden na de doortocht van Maria stierven.

Het eiland was echter zo verwoest dat dorpen van de buitenwereld waren afgesneden. Mensen hadden er geen drinkbaar water, elektriciteit of telefoon. Vaak waren de wegen ook stuk, zodat kwetsbare bewoners maandenlang niet bij dokters of apothekers konden geraken.

Onderzoekers van de George Washington-universiteit hebben nu de sterftecijfers van de maanden na de ramp nader onderzocht en vergeleken met die van andere jaren. Ze hebben vastgesteld dat er tussen september vorig jaar en februari van dit jaar 22 procent meer mensen stierven. Een eerdere studie van de universiteit van Harvard kwam uit op 4.600 doden in de drie maanden volgend op de ramp.