Orkaan Laura zorgt voor 6 doden en gigantische schade in Louisiana en Texas

28 augustus 2020

08u30

Bron: Belga, ANP 54 De krachtige orkaan Laura die donderdag over Louisiana trok, heeft aan zeker zes mensen het leven gekost. In Haïti gaat het om 31 doden. Reddingsteams zijn nog volop in de weer, waardoor meer slachtoffers niet uitgesloten worden. Toch is gouverneur John Bel Edwards van de Amerikaanse staat opgelucht dat de storm niet zo catastrofaal is geweest als vooraf werd gedacht.

“We hebben veel om dankbaar voor te zijn”, aldus Edwards. Volgens hem is inmiddels duidelijk dat de storm niet de immense schade heeft aangericht “waarvan we dachten dat dat waarschijnlijk was, gebaseerd op de weersvoorspellingen van gisteravond”. Laura haalde windsnelheden tot 240 kilometer per uur. Het oog van de storm bevond zich in de nacht van woensdag op donderdag (plaatselijke tijd) in de buurt van de gemeente Cameron.



“Beetje geluk gehad”

“Dit was de krachtigste storm die ooit in Louisiana aan land is gekomen”, zei Edwards tijdens een persconferentie. “Hij blijft voor schade en levensbedreigende omstandigheden zorgen. Toch hebben we ook veel om dankbaar voor te zijn. Op basis van de weersvoorspellingen zou de schade nog groter kunnen geweest zijn. De storm heeft natuurlijk wel de levens van duizenden inwoners op z’n kop gezet. Ik sluit ook niet uit dat de reddingsdiensten nog meer slachtoffers zullen vinden.”

Ook president Donald Trump reageerde opgelucht. “We hebben een beetje geluk gehad. De storm was heel krachtig, maar ging gelukkig ook snel voorbij.”

Slachtoffers

In Leesville kwam een 14-jarig meisje om het leven toen een boom op het huis viel waar ze woonde. Ook drie andere slachtoffers kwamen om toen hun huizen werden geraakt door omwaaiende bomen. Dat gebeurde in Vernan, Jackson en Acadia Parishes. Eerder was in Haïti ook al een 10-jarig meisje gestorven. Op Haïti is de dodentol na de doortocht van orkaan Laura gestegen tot minstens 31. Dat blijkt uit de meest recente balans die vrijdag is gepubliceerd.

Op de Dominicaanse Republiek zijn vier mensen gestorven bij de doortocht van de orkaan. Een man stierf door koolmonoxidevergiftiging als gevolg van een slecht werkende generator in zijn huis, het andere slachtoffer verdronk toen de boot waarin hij zat, zonk tijdens de storm.

Honderdduizenden huishoudens in Louisiana zitten zonder stroom, waterbedrijven liepen schade op. In een chemische fabriek in de buurt van Lake Charles brak brand uit. Inwoners krijgen de raad om binnen te blijven vanwege het vrijgekomen chloor.

Evacuatie

Meer dan 500.000 Amerikanen kregen het bevel om te evacueren. Het Nationaal Orkaancentrum (NHC) waarschuwde bewoners op Twitter om dekking te zoeken. “Het veiligst is het om binnen te blijven, zich te verschuilen onder een tafel of een ander stabiel meubelstuk en zich niet op te houden in de buurt van een raam”, luidde het.

De orkaan bereikte bijna de uitzonderlijke categorie vijf toen die aan land kwam. Daarna is de storm zoals gebruikelijk in kracht afgenomen. Toen de verwoestende orkaan Katrina in 2005 aan land kwam, ging het om een storm van de derde categorie. Destijds kwamen ruim 1.800 mensen om het leven.

1 am. Almost here... It's about to GET REAL. #Hurricane #LAURA in Sulphur #Louisiana