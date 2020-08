Orkaan Isaias aan land in Amerikaanse staat North Carolina AW

04 augustus 2020

07u58

Bron: Belga 0 De orkaan Isaias heeft maandagavond laat (plaatselijke tijd) de Amerikaanse oostkust bereikt met maximale windsnelheden tot 140 km per uur, zo heeft het Nationaal Orkaan Centrum (NHC) meegedeeld.

Het natuurgeweld ging net na 23 uur (5 uur Belgische tijd) aan land nabij Ocean Isle Beach in de staat North Carolina. De wind was heviger dan voorspeld en er was zware regenval. Het NHC heeft mensen gewaarschuwd voor levensbedreigende toestanden.



Noordelijker heeft gouverneur Ryan Murphy van de staat New Jersey de noodtoestand uitgeroepen. Alle openbare diensten zijn gesloten, de bevolking is aangeraden zich niet met de wagen te verplaatsen.



Eerder gaf het NHC Isaias opnieuw het statuut van orkaan, maar dan van het laagste niveau. Zaterdag passeerde Isaias als orkaan al delen van de Bahama's, maar verzwakte tot een tropische storm op weg naar Florida. Ondanks de oorspronkelijke voorspellingen ging Isaias daar niet aan land.

