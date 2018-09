Orkaan Florence bereikt Verenigde Staten: "Kan catastrofe worden" Redactie

13 september 2018

22u21

Bron: The New York Times 0 De eerste regenbuien en stormwinden van orkaan Florence bereiken momenteel de kust van de staat North-Carolina aan de oostkust van de Verenigde Staten. Overheden waarschuwen om niet meer te evacueren.

De stormwinden halen snelheden van 168 kilometer per uur, en lokaal is soms er al meer dan 100 centimeter regen gevallen. Lokale overheden waarschuwen dan ook voor een potentiële catastrofe met levensgevaarlijke situaties en overstromingen. Voor een evacuatie is het te laat, klinkt het.

Orkaan Florence is wel afgezwakt tot categorie 2, maar dat betekent niet dat het gevaar voor de Amerikaanse bevolking nu is geweken. De storm kan nog altijd zware schade aanrichten, ook al zijn de windsnelheden gedaald. Er wordt later nog zware regenval verwacht, met grote overstromingen tot gevolg.

Noodtoestand

De vrees bestaat dat Florence voor de kust zal stilvallen, warm zeewater opneemt en zo nog meer regen kan veroorzaken. Bovendien kan de storm golven tot vier meter hoog veroorzaken. De noodtoestand blijft daarom van kracht in verschillende staten.

Florence zou morgen verder langs de kust richting zuidwesten trekken om zaterdag landinwaarts te gaan. Aan de Amerikaanse oostkust kregen al meer dan een miljoen inwoners het bevel te evacueren.