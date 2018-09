Orkaan Florence afgezwakt tot categorie 2, maar is nu 700 km breed en nog altijd levensgevaarlijk jv

13 september 2018

07u19

Bron: afp/reuters 3 Orkaan Florence is op weg naar de Amerikaanse oostkust, maar de krachtigste tropische storm op dit moment is supertyfoon Mangkhut, in het westelijke deel van de Grote Oceaan. Florence is afgezwakt tot categorie 2, terwijl Mangkhut windsnelheden tot 280 km/uur rond de kern haalt en daarmee in de hoogste orkanencategorie zit. Hongkong zet zich schrap.

Orkanen en tyfonen zijn beide tropische stormen. Als ze in het oostelijke deel van de Grote Oceaan gevormd worden, noemen weerkundigen het een orkaan. In de westelijke helft is de benaming tyfoon. Grofweg spreken ze voor tropische cyclonen in de Verenigde Staten en in het Caribisch gebied van orkanen, en in Azië van tyfonen. Een supertyfoon zoals Mangkhut behoort tot de zwaarste orkanencategorie, categorie 5. Momenteel woeden er twee krachtige tropische weersystemen tegelijkertijd over de Grote Oceaan: orkaan Florence en tyfoon Mangkhut.

Orkaan Florence zet koers richting de oostkust van de Verenigde Staten. Florence is een stap verder afgezwakt tot een storm van categorie 2. De schaal van Saffir-Simpson telt vijf categorieën. Maar de orkaan, die gisteren nog categorie 4 was, blijft levensgevaarlijk. Florence is inmiddels maar liefst 700 km breed.

Aan de Amerikaanse oostkust kregen al meer dan een miljoen inwoners het bevel te evacueren.

De storm kan nog altijd zware schade aanrichten, ook al zijn de windsnelheden gedaald naar 175 km/uur. De verwachting blijft dat er enorm veel regen (51-76 cm) zal vallen, met grote overstromingen als gevolg. In sommige delen van North Carolina kan dat zelfs oplopen tot een meter.

De vrees bestaat de Florence voor de kust zal stilvallen, warm zeewater opneemt en zo nog meer regen kan veroorzaken. De golven kunnen tot vier meter hoog zijn.

Florence zou morgenochtend onze tijd de zuidkust van North Carolina bereiken, dan verder langs de kust richting zuidwesten trekken om zaterdag landinwaarts te gaan.

Mangkhut zou dan weer in de nacht van vrijdag op zaterdag het noorden van het Filipijnse eiland Luzon bereiken. Zelfs als de tyfoon wat aan kracht zal inboeten, blijft het er nog altijd een van de hoogste categorie. Het parcours van de supertyfoon is verder onzeker, maar er is een kans dat zondag de 'Parelrivierdelta' getroffen wordt, met onder andere Gangzhou en Hongkong, waar miljoenen mensen wonen.