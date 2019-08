Orkaan Dorian stijgt naar categorie 3: “In Florida kunnen windsnelheden van 209 km/u gehaald worden” SVM

30 augustus 2019

19u33

Bron: Belga 4 De inwoners van Florida bereiden zich voor op de komst van Dorian. In de Caraïben haalt de orkaan nu al een kracht van categorie 3, met windsnelheden van minstens 178 km/u. Volgens de voorspellingen zal hij zondagavond en begin volgende week de kust van Florida treffen als ‘monster’ van categorie 4.

“Dorian blijft een uiterst gevaarlijke orkaan”, klinkt het bij het Amerikaanse orkaancentrum NHC (National Hurricane Center). De windsnelheden zouden in de kritieke fase zeker 209 kilometer per uur kunnen halen.

De aanhoudende storm, wind en regen kunnen zware schade aanrichten in Florida. "Levensbedreigende stormvloed en verwoestende orkaanwinden zullen waarschijnlijk begin volgende week delen van de oostkust van Florida treffen. Maar het is te vroeg om te bepalen waar de hoogste stormvloed en hevigste winden zullen toeslaan", aldus NHC.

Noodtoestand

Vandaag en morgen bevindt de storm zich ten noorden van de Bahama's. Maandagavond zou Florida zelf aan de beurt zijn.

De gouverneur van Florida riep eerder deze week de noodtoestand in de staat uit. Vandaag beloofde Ron DeSantis dat er spoedig een beslissing zou genomen worden over mogelijke evacuaties. "We weten dat het intens zal worden. Er is nog veel onzekerheid over waar de storm naartoe zal gaan", liet hij in een interview met Fox News optekenen. "Hij kan in elke county van Florida toeslaan. Alle 67 county's zouden kunnen getroffen worden.”