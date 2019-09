Orkaan Dorian nu storm van categorie 1 jv

06 september 2019

08u42

Bron: AFP, Belga 0 De orkaan Dorian is afgezwakt tot categorie 1, de laagste van vijf categorieën. De orkaan beweegt zich langs de kust van de Amerikaanse staten North Carolina en South Carolina. Dat meldt het nationale orkaancentrum (NHC) van de VS.

De maximale aanhoudende windsnelheden bedragen nu nog 145 kilometer per uur. De Amerikaanse zender CNN meldt dat meer dan 271.000 mensen in North Carolina en South Carolina zonder elektriciteit zitten. Het oog van de storm bevindt zich ten zuidoosten van Wilmington in North Carolina.

Op de Bahama's is de dodentol na de doortocht van orkaan Dorian intussen opgelopen tot 30. Dorian bereikte zondag de Bahama's en ging gepaard met windsnelheden tot bijna 300 kilometer per uur. Drie dagen lang richtte de storm een ware ravage aan op de eilandenstaat. Het gaat om de ergste orkaan op de Bahama's sinds het begin van de metingen. Er worden nog steeds heel wat mensen vermist, maar als gevolg van de omvang van de schade gaan de zoekacties en reddingswerken maar traag vooruit.

