Orkaan Dorian bereikt Canada kv

08 september 2019

01u08

Bron: ANP 0 Na de Bahama's en de Verenigde Staten zijn nu ook delen van de Canadese kust getroffen door het restant van de orkaan Dorian. Vooral de provincie Nova Scotia moest het zaterdag ontgelden. De harde wind blies bomen en elektriciteitsleidingen omver. In het centrum van de stad Halifax werd een bouwkraan omver geblazen en werd het dak van een gebouw gerukt.

Hoewel de storm de afgelopen dagen in kracht is afgenomen, worden in Canada nog windsnelheden van 150 kilometer per uur gemeten. De Canadese regering heeft het leger gestuurd om te helpen bij het opruimen van de schade en het evacueren van bewoners in kustplaatsen.

Zeker 330.000 huishoudens in Nova Scotia zitten zonder stroom. Er zijn geen berichten over persoonlijke ongelukken.



Na Nova Scotia trekt de storm verder noordwaarts richting Prince Edward Island. In de loop van zondag bereikt Dorian dan Newfoundland.