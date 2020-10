Orkaan Delta raast over Louisiana redactie Bron: Bloomberg

10 oktober 2020

22u59 0 De orkaan Delta heeft, hoewel afgezwakt, aanzienlijke schade veroorzaakt in de Amerikaanse staat Louisiana. ‘The Pelican State’ aan de Golf van Mexico was eind augustus al geraakt door orkaan Laura. Veel schade van toen is nog niet eens hersteld.

Door Delta kwamen honderdduizenden bewoners zonder stroom te zitten. Op sommige plaatsten stond het water tot de knieën na overvloedige regenval. Er waren geen berichten van slachtoffers. In een aangrenzend deel van Texas viel eveneens de elektriciteit uit.



Delta is de tiende tropische storm of orkaan die de Verenigde Staten dit jaar trof. Dat is een record.



Hoewel voor het ergste werd gevreesd, bleek Delta uiteindelijk zwakker dan Laura. Toen de jongste orkaan vrijdag over de Golf van Mexico trok, werd 92 procent van de olieproductie daar stilgelegd.

Lees ook: Trump roept noodtoestand uit in Louisiana wegens orkaan Sally