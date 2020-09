Orka's rammen zeilboten voor de Spaanse en Portugese kust Hans Van Zon

13 september 2020

12u11

Bron: AD.nl 12 Zeezeilers opgepast. Voor de Portugese en Spaanse kust, van Galicië tot Gibraltar, plegen orka’s momenteel ‘georganiseerde aanvallen’ op zeilboten. Wetenschappers staan voor een raadsel.

De getuigenverklaringen zijn alarmerend. De laatste twee maanden hebben twee zeilboten delen van hun roer verloren. Ten minste een bemanningslid liep verwondingen op toen een boot werd geramd en verschillende boten liepen ernstige schade op. De boosdoeners? Orka’s, de grootste zwart-wit gekleurde leden van de familie van de dolfijnen.

Stuurloos

Orka’s, ook zwaardwalvissen en killer whales genoemd, hebben formidabele afmetingen. Mannetjes worden tot 8 meter lang en wegen tussen de 4.000 en 6.300 kilo. Ze zijn oersterk, intelligent en jagen in teamverband op zeeleeuwen, zeehonden en andere zoogdieren waaronder ook jonge walvissen.



De laatste aanval deed zich vrijdagmiddag voor bij Corunã, voor de noord-westkust van Spanje. Halcyon Yachts was met een 11 meter lange boot van een van zijn klanten onderweg naar Groot-Brittannië toen een orka het achterschip meer dan 15 keer ramde. “De boot raakte stuurloos en moest terug naar de haven in Spanje worden gesleept’’, zegt de eigenaar van Halcyon Yachts, Pete Green, aan de Britse krant The Guardian.

Nieuwsgierig

Op diezelfde dag werd ook gewaarschuwd voor groepen orka’s voor de kust van de Spaanse stad Vigo, waar zich onlangs ook twee incidenten voordeden met orka’s. Op 30 augustus meldde een zeilboot onder Franse vlag aan de Spaanse kustwacht dat het werd aangevallen door orka’s. Kort daarna verloor het Spaanse jacht Mirfak een deel van zijn roer na een botsing met zwaardwalvissen.

Volgens biologen die een kleine groep orka’s in de Straat van Gibraltar volgen, zijn orka’s erg nieuwsgierig waardoor ze vaak van dichtbij boten volgen en soms zelfs het roerblad aanraken. Maar nooit met zoveel kracht en energie als bij de laatste voorvallen.

De kans is klein dat twee groepen orka's dit hoogst ongebruikelijk gedrag vertonen Ruth Esteban

Stress

De Spaanse kunstwacht waarschuwt zeilschepen ‘afstand te bewaren’. Gezien de laatste meldingen van de laatste twee maanden zal dat niet meevallen, omdat de orka’s op een volgens wetenschappers ‘uiterst ongebruikelijke manier’ boten achtervolgen.

Waarom de dieren ertoe overgaan is onduidelijk, maar mogelijk zou het gaan om stress van orka’s die in hun bestaan als groep zouden worden bedreigd. Zeebioloog Ruth Esteban, die de orka’s bij Gibraltar intensief heeft bestudeerd, gaat ervan uit dat het een en dezelfde groep orka’s betreft. “De kans is klein dat twee groepen orka's dit hoogst ongebruikelijk gedrag vertonen’’, aldus de wetenschapper.

‘Fluitgeluiden'

De ervaringen van de aangevallen bemanningen zijn er niet minder ernstig om. Op 29 juli, bij Kaap Trafalgar, werd de veertien meter lange boot van Victoria Morris omcirkeld door negen orka’s. Zij ramden de romp ruim een uur lang, waardoor de boot 180 graden draaide en het roer afbrak.

Tijdens de aanvallen wisselden de dieren harde ‘fluitgeluiden’ uit. “Het voelde als een georganiseerde aanval’’, aldus Morris. Een week eerder, in hetzelfde gebied, had de bemanning van een andere boot eenzelfde ervaring. Dat voorval duurde 50 minuten. De boot werd zo hard geramd dat ‘de schouder van de roerganger bijna uit de kom schoot’, aldus de kapitein.

Het voelde als een georganiseerde aanval Victoria Morris

‘Opgetild’

Een nacht eerder voelden Beverley Harris en Kevin Large dat hun 12 meter lange jacht ‘werd opgetild’. De boot kwam plots tot stilstand, werd een paar keer rondgedraaid. Even verderop had Nick Giles met zijn jacht Moody eenzelfde ervaring. “Ik hoorde plots een enorme klap’’, aldus Giles. Ook zijn boot draaide 180 graden. Ook hij voelde dat zijn boot werd opgetild. Na een kwartier werd het weer rustig. De besturing raakte beschadigd.



