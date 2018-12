Originele uitgave van Marcel Proust geveild voor absoluut recordbedrag kv

14 december 2018

20u08

Bron: Belga 0 De originele uitgave van ‘De kant van Swann’ (‘Du côté de chez Swann’) van de Franse schrijver Marcel Proust is vandaag onder de hamer gegaan voor 1,51 miljoen euro. Dat is een wereldrecord voor een originele uitgave in het Frans, zo is vandaag vernomen bij het veilinghuis Sotheby's.

Het uiterst zeldzame exemplaar, dat het nummer 1 draagt en door Proust werd aangeboden aan Lucien Daudet, komt uit de bibliotheek van de ondernemer Pierre Bergé die in 2017 overleed. Het boek was geschat op een waarde tussen 600.000 en 800.000 euro. Het werd uiteindelijk dus een pak meer. Het vorige record voor een originele uitgave in het Frans stond op een exemplaar van ‘Les Fleurs du mal’ van Charles Baudelaire. Daar werd in 2009 775.000 euro voor neergeteld.

‘De kant van Swann’ is een deel van ‘Op zoek naar de verloren tijd’ (‘A la recherche du temps perdu’), het absolute meesterwerk van Proust. Dankzij die meerdelige cyclus wordt Proust bij de grootste romanschrijvers van de 20ste eeuw gerekend.



De schrijver begon in 1909 aan ‘Op zoek naar de verloren tijd’ en voltooide het net voor zijn dood in 1922.