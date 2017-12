Originele schetsen Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen worden geveild voor slordige 8.000 euro SI

14u49

Bron: DailyMail, Swann Auction Galleries 0 AP Op 14 december worden in New York de originele schetsen van Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen geveild. Het sprookje ging in première op 21 december 1937. De veiling komt er dus bijna exact 80 jaar na die première. Het gaat om 20 schetsen. Experts verwachten dat de tekeningen een slordige 8.000 euro zullen opbrengen.

De tekeningen werden in 1937 vermoedelijk gemaakt door Ingeborg Willy. Zij werkte van 1936 tot 1941 als tekenares bij Disney, waar ze deel uitmaakte van een bijna volledig vrouwelijk team. Het maken van de schetsen was een zeer zorgvuldig werkje: eerst werden de ruwe lijnen uitgetekend in grafiet, vervolgens werd er een film over gelegd om de lijnen uit te tekenen in inkt. Daarna gingen de schetsen naar de schilders voor afwerking.

De schetsen zitten verzameld in een boek dat werd bijgehouden door een medewerker van Walt Disney Studios. Het boek geeft een unieke inkijk in het uitgebreide proces dat voorafging aan de première van het sprookje. Naast de 20 schetsen zijn er in het boek ook foto's van de medewerkers tijdens de making-off, camera-instructies en nieuwsartikelen van het sprookje terug te vinden.

Verder zit er ook een stuk Moviola-film in het boek. Moviola is de projector die werd gebruikt om de tekeningen te analyseren voor ze volledig afgewerkt werden. Zo konden de tekenaars nagaan of de bewegingen van de tekeningen wel mooi op elkaar aansloten. Disney was zeer perfectionistisch en alles moest kloppen. Als uit de Moviola-projectie bleek dat dit niet het geval was, werden aantekeningen gemaakt en herwerkten de tekenaars de schetsen. De aantekeningen bij de Moviola-film zitten overigens ook in het boek.

Het onderstaande filmpje werpt een blik op het boek dat geveild zal worden en waarin de schetsen terug te vinden zijn.