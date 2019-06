Organisatrice zoekacties naar Théo: “Compleet mysterie voor iedereen” jv

20 juni 2019

13u48

Bron: The Weekly Times 0 Noeline Smith heeft zich van in het begin bekommerd om het lot van de Belgische backpacker Théo Hayez (18), die op 31 mei spoorloos verdween in het Australische Byron Bay. “Een compleet mysterie voor iedereen die erbij betrokken is”, zegt ze. Smith organiseert mee de zoekacties van de vele lokale vrijwilligers naar Théo.

Als Noeline Smith zich probeert in te beelden wat de familie van Théo Hayez moet doormaken, begint ze telkens weer te wenen. “Ik ben zelf een grootmoeder en een mama. Mochten mijn kinderen in een vreemd land zijn, dan zou ik ook willen dat iemand hen zou helpen”, zegt ze. “Je kan niet de andere kant op kijken. Een jonge gast, 18, erg gevoelig op alle vlakken, en dan verdwijnt hij plots. Absurd gewoon op een vrijdagavond om 23 uur in een bruisende stad als Byron Bay.”

De plaatselijke gemeenschap doet er nu al drie weken alles aan om Théo te vinden en zijn familie en vrienden bij te staan. Ze blijven er de moed in houden. “Hartverwarmend dat zoveel mensen zich zo betrokken voelen bij wat er gebeurt. Dat geeft me kracht”, zegt Smith.

De familie Hayez is zelf ook erg onder de indruk van alle warme steun. “Ze slaan zich er zo goed mogelijk door”, vertelt Smith. “Ze hebben geen enkel spoor, Théo verdween gewoon in het niets, maar ze doen hun uiterste best. Ik heb er een nieuwe familie bij: ze spreken Frans, het zijn Belgen, het zijn mooie mensen en hun naam is Hayez.”

Ook vandaag wordt er verder gezocht naar onze jonge landgenoot uit Overijse, zowel door de politie als door vrijwilligers.