Organisatrice anti-lockdownprotest VS even buiten strijd na... coronabesmetting mvdb Bron: Raleigh News & Observer

28 april 2020

15u46 4 Twee betogingen tegen de lockdowns in de VS-staat North Carolina hebben zonder de aanwezigheid van de eigen organisatrice moeten plaatsvinden. De vrouw die de Facebookpagina ReOpen NC beheert, kon niet aanwezig zijn na... een besmetting met het coronavirus.

Organisator Audrey Whitlock moest twee weken in thuisisolatie na een besmetting met het coronavirus. Ze maakte dit zondag, op de laatste dag van haar quarantaine, duidelijk aan de volgers van de pagina. In haar afwezigheid trokken demonstranten twee keer door de straten van hoofdstad Raleigh om het einde van de thuisblijfmaatregelen te eisen. Deze zijn ingesteld door gouverneur Roy Cooper, een Democraat. De quarantaine blijft minstens tot 8 mei van kracht.

De demonstratie van vorige week lokte meer dan honderd aanwezigen. De meesten lapten hun laars aan de omgangsafstand van anderhalve meter. ReOpenNC demonstreert normaal gezien vandaag opnieuw. Het is onduidelijk of Whitlock hierbij aanwezig zal zijn.



De aanwezigen op de anti-lockdownprotesten in steden over heel de VS zijn Amerikanen die sowieso geen overheidsbemoeienis dulden. Sommigen maken dat duidelijk door met zware aanvalswapens te verschijnen. Veel aanwezigen dragen een sjaal voor hun gezicht, maar da’s eerder om onherkenbaar te blijven dan om zich tegen Covid-19 te beschermen.