Organisatoren tellen 2 miljoen manifestanten in Hongkong AW NLA TMA

16 juni 2019

17u30

Bron: Belga, ANP 1 In Hongkong nemen volgens de organisatoren bijna 2 miljoen mensen deel aan het protest tegen een intussen opgeschort wetsontwerp, dat uitleveringen mogelijk zou maken aan landen waarmee geen uitleveringsverdrag werd gesloten. Het gaat om het grootste protest sinds de stad in 1997 opnieuw tot China behoort.

De voorbije dagen was er al massaal protest tegen de uitleveringswet. De Hongkongse regeringsleider Carrie Lam kondigde daarop zaterdag aan dat de wet opgeschort wordt. De demonstranten willen dat de wet volledig geschrapt wordt en riepen op tot nieuw protest zondag. “De wet opschorten is hetzelfde als een mes boven iemand zijn hoofd houden en zeggen ‘ik ga je nu nog niet vermoorden, maar ik kan het doen wanneer ik wil’”, aldus de demonstranten over het stemmen van het omstreden wetsvoorstel.



De metrostations zijn een uur voor de start van de manifestatie volgepropt met mensen. De meeste zijn gekleed in het zwart. Vorig weekend namen 1,03 miljoen mensen deel aan de protestmars die uiteindelijk met geweld uit elkaar werd geslagen. De politie zette toen traangas en rubber kogels in. Daardoor raakten zeventig mensen gewond. De demonstranten dragen daarom nu spandoeken met teksten als “Niet schieten, we zijn Hongkongers”. De demonstraties vormen een van de grootste politieke betogingen sinds Groot-Brittannië de stadstaat overdroeg aan China in 1997.

Eerste overlijden

Er viel inmiddels ook al een dode bij het protest. De 35-jarige man liet het leven na een val van een stelling, waar hij een spandoek had opgehangen. Het gaat om een geval van zelfdoding, zegt de lokale politie. Volgens de lokale media was de man op een stelling geklommen aan een shoppingcentrum, nabij de plek waar er woensdag rellen uitgebroken waren tussen jongeren en studenten en de politie. De man had een spandoek opgehangen met het opschrift "Make Love! No Shoot! No Extradition to China".

Na enkele uren klom hij over de omheining en viel hij in de diepte. De hulpdiensten probeerde de man nog te overhalen om op zijn stappen terug te keren. Op foto's is te zien hoe de brandweer een groot geel luchtkussen geplaatst hadden om hem op te vangen. Inwoners van Hongkong legden al bloemen neer op de plek.

Het gaat om het eerste overlijden bij het protest dat al enkele dagen aanhoudt in de Chinese stadstaat.

Hongkongse regeringsleider biedt haar excuses aan

Carrie Lam heeft vandaag haar excuses aangeboden voor de manier waarop de regering de uitleveringswet probeerde aan te passen. “Het hoofd van de uitvoerende macht heeft toegegeven dat de tekortkomingen in het werk van de regering hebben geleid tot conflicten en ruzies in Hongkong. Daardoor zijn veel burgers teleurgesteld”, aldus een schriftelijke verklaring van Lam. De regeringsleider van Hongkong biedt daarom haar excuses aan. Ze belooft naar eigen zeggen de kritiek van de burgers te aanvaarden, “met zo veel mogelijk sereniteit en nederigheid”.