Organisatie Moeder Theresa verkoopt baby Arne Adriaenssens

05 juli 2018

16u08

Bron: BBC 0 In India is een medewerker van de organisatie van Moeder Teresa, opgepakt voor het verkopen van een baby. Twee andere werknemers worden ondervraagd over mogelijke andere gevallen.

Een werkneemster van het Indische Missionaries of Charity werd door de politie in verdenking gesteld van het verkopen van een baby. Deze christelijke organisatie werd in 1950 opgericht door de heiligverklaarde Moeder Teresa. Twee andere medewerksters van de orde worden ondervraagd in verband met mogelijke andere gevallen.

Het onderzoek kwam er nadat de lokale dienst kinderbescherming een klacht ontving over de zaak. De vrouw zou een kind van 14 dagen oud verkocht hebben voor ongeveer 140.000 roepies (zo’n 1750 euro).

Missionaries of Charity –dat zelf niet wilde reageren- is een zusterorde die wereldwijd meer dan 3000 leden telt. Ze ontfermen zich naar het voorbeeld van Moeder Teresa over verwaarloosde kinderen en andere personen die buiten de maatschappij vallen. Ze zijn zelf niet betrokken bij adoptieprocedures.

