Ordeverstoorder opgepakt bij inzwering Merkel

14 maart 2018

17u01

Bron: dpa 0 Bondskanselier Angela Merkel en de leden van haar nieuwe kabinet zijn deze namiddag ingezworen voor het parlement in Berlijn. De 15 ministers legden aan de voorzitter van de Bondsdag, Wolfgang Schauble, de eed af - bijna zes maanden na de verkiezingen, de langste periode om een regering te vormen in de geschiedenis van de federale republiek. Eerder was Merkel met 364 stemmen voor de vierde keer -na 2005, 2009 en 2013- tot bondskanselier van Duitsland verkozen.

Na de verkiezing van Angela Merkel werd een man die vlakbij de bondskanselier was opgedoken door bewakers tegen de grond gedrukt. De ordeverstoorder was de CDU-voorzitster deze voormiddag aan de uitgang van het Rijksdaggebouw in Berlijn tot op enkele meter genaderd, vooraleer ze in haar limousine stapte en de man door twee bewakers werd overmeesterd. Dat deelde de federale politie (BKA) in Wiesbaden mee. Op videobeelden van de krant Die Welt zou te horen zijn dat de man "Allahu Akbar" (Arabisch voor "God is groot") had geroepen. Meer details zijn nog niet bekend.