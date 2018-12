Orban zet licht op groen voor megaconcentratie van regeringsgetrouwe media IB

06 december 2018

02u56

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban heeft vandaag het licht op groen gezet voor een megaconcentratie binnen de Hongaarse media die zijn conservatief-nationalistische bestuur gunstig gezind zijn. Ondanks de bezorgdheid over het pluralisme binnen de media.

Vorige week werden de activa van ongeveer vijfhonderd nationale en lokale Hongaarse media, die er alle geen geheim van maken dat ze de regering gunstig gezind zijn, overgeheveld door hun eigenaars naar de ‘Midden-Europese Stichting voor de Pers en Media’. De leiding van die stichting is in handen van Gabor Liszkay, een mediabons die al jarenlang bondgenoot is van Orban.

“Waken over behoud van nationale waarden”

Het doel van de stichting: "waken over het behoud van de nationale waarden". De betrokken media, kranten, magazines, websites, tv- en radiozender, behoorden voorheen tot een tiental verschillende uitgevers.

Gisteren ondertekende Orban een decreet waarin de hergroepering beschouwd wordt als een van "nationaal strategisch belang in het belang van het publiek". Bijgevolg kunnen concurrerende media of verantwoordelijken uit de sector er zich niet tegen verzetten.

Slippendragers

Sinds Orban aan de macht kwam in 2010 zijn de openbare media de slippendragers geworden van de regering. Bondgenoten van Orban kochten zich in in verschillende private mediabedrijven. Sommige media hielden er vervolgens van de ene op de andere dag mee op, andere hielden plots een heel andere redactionele lijn aan.

De Europese Unie heeft al herhaaldelijk kritiek geuit op het inperken van de persvrijheid in het ex-Oostblokland.