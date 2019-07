Orban wil korte metten maken met Europese subsidies voor vluchtelingen-ngo's SVM

12 juli 2019

17u06

Bron: Belga 22 De Hongaarse premier Viktor Orban pleit ervoor om Europese subsidies voor vluchtelingen-ngo's af te schaffen. Dat zegt hij vandaag in de Hongaarse media. Vooral de organisaties die vluchtelingen op de Middellandse Zee helpen moeten het ontgelden.

"Organisaties in het maatschappelijk middenveld of organisaties die zich als dusdanig voordoen, worden op een niet-transparante manier gefinancierd en georganiseerd. Ze zijn de steunpilaar van politici die pro-migratie zijn", klinkt het.

Volgens de rechts-populistische Orban houden de ngo's op de Middellandse Zee zich bezig met activiteiten die “tegen de wil van een meerderheid van de kiezers" zijn. "Ze zijn agressief, zwemmen in het geld en hebben een internationaal netwerk achter zich. Europees geld hebben ze dan ook niet nodig”, meent hij.

Het standpunt van de Hongaarse premier is weinig verrassend. In eigen land legde hij ngo's in het vluchtelingenwerk een taks van 25 procent op en kunnen burgers die vluchtelingen helpen vervolgd worden.