Orban wil graag bij EVP blijven, maar lonkt al naar Poolse regeringspartij

08 maart 2019

10u25

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban wil dat zijn partij Fidesz lid blijft van de Europese Volkspartij (EVP), om die van binnenuit te kunnen hervormen. Dat zei hij vandaag op de Hongaarse openbare omroep. Hij geeft wel toe dat de kans reëel is dat de EVP Fidesz aan de deur zet. In dat geval kijkt hij naar de Poolse conservatieve regeringspartij PiS om een nieuwe alliantie te vormen.

De Europese Volkspartij is de koepelpartij van christendemocratische en conservatieve partijen in Europa, waar CD&V en cdH, maar ook de CDU van de Duitse kanselier Angela Merkel lid van zijn. De EVP vormt de grootste fractie in het Europees Parlement en ook commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Europees president Donald Tusk behoren ertoe.

Ter discussie

Twaalf partijen uit negen landen, onder wie CD&V en cdH, hebben echter officieel verzocht om de Hongaarse partij Fidesz en haar leider Viktor Orban uit de EVP te zetten. De positie van Fidesz binnen de EVP stond al jaren ter discussie omdat het beleid van Orban vaak ingaat tegen de waarden van de partij. Een antimigratiecampagne van de Hongaarse regering waarin commissievoorzitter Juncker wordt afgebeeld, was de spreekwoordelijke druppel. Die campagne wordt over enkele dagen beëindigd.





Orban voert nog gesprekken met andere christendemocratische partijen in de EU, zei hij vandaag op de radio. Hij wil de EVP van binnenuit hervormen om de anti-migratiestem er luider te laten klinken.



CD&V-voorzitter Wouter Beke hecht weinig geloof aan die woorden. "Wie lid wil blijven, moet het Europees project van de EVP steunen en niet ondergraven", zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. "Hij moet zijn partij hervormen, niet de EVP".

N-VA

Als Fidesz aan de EVP-deur wordt gezet, zal Orban met de conservatieve Poolse regeringspartij PiS praten over een nieuwe alliantie. PiS maakt nu nog deel uit van de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), waar ook de N-VA toe behoort. De toekomst van die fractie is echter zeer onzeker door het nakende vertrek van de Britse conservatieven.