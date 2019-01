Orban wil Europese verkiezingen omtoveren tot gezamenlijke stemming tegen migratie AW

10 januari 2019

17u31

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban wil van de Europese verkiezingen in mei een stemming tegen elke vorm van migratie maken. Die boodschap droeg hij uit tijdens een persconferentie in Boedapest.

"De doelstelling van Hongarije is dat de krachten tegen migratie de meerderheid halen in het Europees Parlement, dan in de Europese Commissie en uiteindelijk, als resultaat van nationale verkiezingen, ook in de Europese Raad”, zo verklaarde Orban.



Orban omarmde de toenadering tussen "zijn held" Matteo Salvini en de conservatieve Poolse regeringspartij PiS. Salvini, de leider van de extreemrechtse Lega was gisteren in Warschau om te praten over een Europese alliantie. "Ik heb grote verwachtingen over de Pools-Italiaanse samenwerking", zei Orban.

Traditioneel christelijke beschaving

Volgens de analyse van Orban zijn er momenteel twee beschavingen in Europa, met "een gemengd christelijk-islamitische beschaving" in het westen en een "traditionele christelijke beschaving" in het centrum en oosten van het continent. Zijn partij verdedigt die tweede optie, en ziet bijvoorbeeld het samenlevingsmodel van de nieuwe uiterst rechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro als een baken.

Slavenwet

Orban leidt Hongarije sinds 2010 met een comfortabele meerderheid. Vorige maand kreeg hij wel af te rekenen met massaal straatprotest tegen de zogenaamde slavenwet, die arbeiders kan verplichten tot jaarlijks 400 overuren, terwijl werkgevers drie jaar de tijd krijgen om die overuren uit te betalen.

Ook op Europees niveau ligt Orban onder vuur. Het Europees Parlement lanceerde in september nog de 'atoombomprocedure' van artikel 7 van het Europese verdrag tegen Hongarije omdat de fundamentele waarden in het land in het gedrang zouden zijn.