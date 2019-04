Orban voert campagne vanop preekstoel: "De christelijke cultuur is de bron van alle kracht” KVE

07 april 2019

19u31

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban voert zijn campagne voor de Europese verkiezingen van eind mei ook vanop de kansel. "De christelijke cultuur is de bron van alle kracht", zei de rechtse politicus vandaag, nadat hij bij de wijding van een gereformeerde kerk in Boedapest de preekstoel had beklommen.

De christelijke cultuur is "de sluitsteen die het gebouw van de Europese beschaving samenhoudt", verklaarde hij.

Voor Orban en zijn Fidesz-partij gaat het bij de Europese stembusgang om "de toekomst van de Europese beschaving". Die wordt in haar voortbestaan bedreigd door de "massale invasie" van moslimmigranten en door het beleid van de "Brusselse elite" dat migratie zou stimuleren.

Sinds de politieke opkomst van Orban in de vroege jaren 1990 is het in Hongarije niet ongewoon dat priesters van zowel de Katholieke als de Gereformeerde Kerk vanop de kansel campagne voeren voor Orban. Vele christenen die niet met Orban sympathiseren, zien dat als misbruik van hun religie.