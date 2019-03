Orban verontschuldigt zich bij Wouter Beke voor “nuttige idioot”-uitspraak, CD&V-voorzitter aanvaardt excuses, maar blijft bij standpunt DBA HAA

14 maart 2019

12u00

Bron: DM, Twitter, Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban heeft zich in een brief verontschuldigd bij CD&V-voorzitter Wouter Beke. Orban haalde zwaar uit naar onder meer CD&V, omdat zij zijn partij uit de EVP willen zetten. Beke aanvaardt de excuses, maar blijft bij zijn standpunt: “Er is geen plaats voor Fidesz binnen de EVP”.

Enkele weken geleden vroegen twaalf christendemocratischer partijen, waaronder CD&V, aan hun Europese moederpartij EVP om de Hongaarse partij Fidesz, de partij van Orban, uit de EVP te zetten.

“Wie continu ingaat tegen christendemocratische ideologie en waarden, heeft bij ons geen plaats”, tweette CD&V-voorzitter eind vorige maand. Orban en zijn partij Fidesz worden al langer met de vinger gewezen omdat in Hongarije de fundamentele waarden, vrijheden en de rechtsstaat in gevaar zouden zijn.



Orban noemde de partijen daarop “nuttige idioten”. “Niet iedereen begrijpt dit, maar in de wetenschappelijke literatuur over politiek worden ze, net als Lenin deed, omschreven als ‘nuttige idioten’. Terwijl ze geloven dat ze een intellectuele strijd uitvechten, dienen ze de machtsbelangen van de anderen, onze tegenstanders”, klonk het.

Nu verontschuldigt de Hongaarse premier zich in een brief voor die uitspraak. “Daarmee wilde ik een bepaald beleid bekritiseren, en niet bepaalde politici. Ik wil me hierbij verontschuldigen als u zich persoonlijk beledigd voelde.”

“Onredelijk”

In de brief schrijft Orban ook dat het geen geheim is dat Fidesz en CD&V van mening verschillen als het over migratie en de toekomst van Europa gaat. “Het is ook geen geheim dat we over deze onderwerpen niet van mening wensen te veranderen. Ik vind het echter onredelijk om dit meningsverschil op te lossen door een partij uit onze politieke familie te zetten.”

Vervolgens vraagt Orban om die piste te heroverwegen, “als dat mogelijk is”.

(Lees verder onder de tweet)

Letter from Orbán to ⁦@wbeke⁩ with apologies for calling him a useful idiot #Vrtnws pic.twitter.com/W7bNrgO8jo rob heirbaut(@ heirbar) link

CD&V-voorzitter Wouter Beke aanvaardt de verontschuldigingen, zegt hij op Twitter. Hij blijft echter bij zijn standpunt dat er voor Orbans partij Fidesz geen plaats is binnen de EVP. “Het ging hier niet over een belediging ten aanzien van Wouter Beke. Wel over respect voor Europese waarden en betere samenwerking om Europese buitengrenzen te bewaken. Daarin zie ik geen wijziging”, stelt Beke.

De positie van Orban staat volgende week woensdag op de agenda van een bijeenkomst van de EVP in Brussel.

Ik aanvaard verontschuldigingen, maar het ging hier niet over belediging tav Wouter Beke. Wel over respect voor Europese waarden en betere samenwerking om buitengrenzen EU te bewaken. Daarin zie ik geen wijziging. @cdenv blijft op lijn: geen plaats voor Fidesz binnen EVP. pic.twitter.com/QdMGcvvQgJ Wouter Beke(@ wbeke) link