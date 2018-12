Orban noemt protesten "hysterisch geroep" KVDS

21 december 2018

13u20

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban heeft de protesten tegen zijn regering "hysterisch geroep" genoemd. De acties worden vanavond verdergezet in Boedapest.

"Het heeft me niet verbaasd, want we hebben hetzelfde hysterisch geroep eerder al gehoord, toen we het verplichte werk introduceerden (voor wie bijstand kreeg, red.)", zei Orban tijdens een interview op de staatsradio.

Slavenwet

Vorige week braken in het hele land protesten uit na de goedkeuring van een controversiële wet die de arbeidsomstandigheden regelt, de zogeheten ‘slavenwet’. Die houdt in dat arbeiders 400 bijkomende overuren mogen presteren per jaar, wat overeenkomt met twee maanden werk, terwijl de werkgevers drie jaar de tijd hebben om de uitbetaling ervan te doen.





Hoewel Orban stelt dat de overuren vrijwillig gepresteerd kunnen worden, menen de demonstranten dat de wet in de praktijk leidt tot een werkweek van zes dagen. De Hongaarse president Janos Ader, een bondgenoot van Orban, ondertekende de wet gisteren en in januari zou die in voege treden.

De manifestanten hekelen ook het autocratische beleid van Obran waarmee hij - sinds hij in 2010 aan de macht kwam - zijn greep op de economie, media en rechterlijke macht heeft kunnen versterken.

