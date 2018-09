Orban krijgt wind van voren in Europees parlement : "Hongarije schendt systematisch Europese waarden" mvdb

Bron: ANP 4 Hongarije schendt systematisch de Europese waarden en dit zou niet langer ongestraft mogen blijven. De EU moet daarom de zwaarste juridische procedure, het zogenaamde artikel 7, activeren. Dat kan leiden tot het opschorten van het stemrecht in de EU van Hongarije.

Dat betoogde Nederlandse Hongarijerapporteur Judith Sargentini (GroenLinks) in het Europees Parlement in bijzijn van de Hongaarse premier Viktor Orban. Het parlement stemt woensdag over haar oproep. Daarvoor is tweederde meerderheid nodig.



Volgens Sargentini beknot de regering-Orban de onafhankelijke media en academische wereld. Onafhankelijke rechters worden vervangen door 'vriendjes'

van de regering. Het zijn maatregelen die de rechtsstaat aantasten.

Premier Orban wiens partij Fidesz onderdeel is van de Europese Volkspartij EVP (de fractie waar ook de CD&V toe behoort) zei dat hij was komen opdraven ondanks "dat uw mening al vaststaat en ik weet hoe u gaat stemmen." Hij beschuldigde het parlement ervan een Europese democratie te gaan veroordelen. "U denkt het beter te weten dan het Hongaarse volk."

Als het parlement het rapport aanneemt, is het de eerste keer dat het een artikel 7-procedure, ook bekend als de ''nucleaire optie'', tegen een lidstaat activeert. Het ontnemen van het stemrecht kan alleen als alle andere EU-regeringen ermee instemmen.

Ook de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, mag het artikel inroepen. Dat heeft ze in december voor het eerst gedaan, tegen Polen vanwege het onder politieke controle brengen van de rechterlijke macht. Tegen Hongarije heeft de commissie andere juridische stappen gezet, onder meer omdat het land zich niet aan de Europese asielregels houdt.