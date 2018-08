Orban en Salvini willen alliantie van migratie-tegenstanders in de EU KVE

28 augustus 2018

20u19

Bron: Belga 0 De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini en de Hongaarse premier Viktor Orban willen in de EU een alliantie van migratie-tegenstanders smeden. "We zullen samenwerken voor een toekomstige alliantie, die de normen en waarden centraal plaatst waarvoor onze bewegingen en regeringen staan", zei de voorzitter van de Lega tijdens een persconferentie met Orban in Milaan.

Orban en Salvini volgen eenzelfde koers: nationale belangen zijn voor beiden prioritair, ze zijn verenigd in hun kritiek op de EU en willen de migratie naar Europa tegenhouden.

Orban wil naar eigen zeggen dat de Europese Volkspartij, waartoe zijn Fidesz-partij behoort, de kant van de mensen kiest "die de illegale migratie niet willen". Hongarije volgt onder de rechts-nationalistische politicus al jaren een xenofoob beleid. Orban boycotte de door de EU bepaalde quota voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers en haalde steeds weer uit naar bondskanselier Angela Merkel voor haar opendeurbeleid tegenover vluchtelingen. Salvini, die hij als zijn held bestempelde, prees hij echter voor diens harde aanpak: "Van Salvini's succes hangt de veiligheid van de EU af".

Van Salvini's succes hangt de veiligheid van de EU af Viktor Orban

In Milaan gingen tegenstanders van een afscherming van Europa de straat op. De coalitiepartner van de Lega, de Vijfsterrenbeweging, had zich in het weekend gedistantieerd van de ontmoeting tussen beide rechts-populistische politici. Het gaat om een louter politieke en geen institutionele bijeenkomst, verklaarde de fractievoorzitter van de MoVimento 5 Stelle.

De Vijfsterrenbeweging eist -net zoals de Lega- solidariteit van de Europese bondgenoten in de migratieproblematiek. Omdat Hongarije niet reageerde op de vraag naar hulp van Italië, wil de partij dat het land geen EU-geld meer krijgt.