Orban eist ontslag van topvrouw Europese Commissie nadat ze Hongarije “zieke democratie” noemde SVM

29 september 2020

13u20

Bron: Belga 0 De Hongaarse premier Viktor Orban heeft in een brief aan Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het ontslag van vicevoorzitster Vera Jourova gevraagd omdat ze Hongarije als "een zieke democratie" bestempelde. Von der Leyen behoudt echter "het volle vertrouwen" in Jourova.

Jourova, een Tsjechische liberale die als vicevoorzitster bevoegd is voor de bescherming van de democratische waarden en de rechtsstaat, had in een interview met het Duitse blad ‘Der Spiegel’ scherp uitgehaald naar de evolutie van Hongarije onder Orban. "Orban zegt graag dat hij een illiberale democratie aan het bouwen is. Ik zou zeggen: hij bouwt een zieke democratie", zei de Tsjechische.

“Vernedering”

Een illiberale democratie houdt in dat het volk nog wel de regering kiest, maar dat de openbaarheid van het bestuur beperkt wordt. Ook met de rechten van het volk wordt het niet zo nauw genomen.

De verklaring is bij Orban in het verkeerde keelgat geschoten. Zijn woordvoerder publiceerde een brief aan Von der Leyen waarin sprake is van "een rechtstreekse politieke aanval op een democratisch verkozen regering". Hij vindt de aantijging "een vernedering voor Hongarije en het Hongaarse volk".

Politieke contacten opgeschort

Volgens Orban is de verklaring van Jourova in tegenspraak met de rol van de Commissie als neutrale en objectieve instelling. De Hongaarse premier vindt een ontslag dan ook onontbeerlijk. Boedapest schort alvast alle bilaterale politieke contacten met haar op.

Bij de Commissie is een ontslag van Jourova niet aan de orde. De vicevoorzitter geniet "het volste vertrouwen" van Von der Leyen, bevestigde een woordvoerster van de Commissie. Jourova en eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders presenteren morgen rapporten over de stand van de rechtsstaat in alle 27 lidstaten.