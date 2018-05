Orban belooft "grote veranderingen" bij start vierde ambtstermijn als Hongaars premier SI

10 mei 2018

18u28

Bron: Belga 0 De Hongaarse eerste minister Viktor Orban is begonnen aan zijn vierde ambtstermijn als Hongaars premier. Hij heeft vandaag, zoals verwacht, de steun gekregen van een meerderheid van de parlementsleden. Hij beloofde dat zijn regering de komende vier jaar "grote veranderingen" zal teweegbrengen. Tegelijk maakte hij ook duidelijk dat hij afstand blijft nemen van de liberale democratie.

De 54-jarige Orban kreeg de steun van alle 133 volksvertegenwoordigers van zijn partij Fidesz en de christendemocratische alliantiepartner KDNP. Ook een vertegenwoordiger van de Duitse minderheid in Hongarije stemde voor Orbans regering. Slechts 28 van de 199 parlementsleden brachten een tegenstem uit. Er waren 36 onthoudingen.

Orban maakte in een toespraak in het parlement meteen ook de prioriteiten van zijn regering duidelijk. Zo wil hij de Hongaarse concurrentiepositie verstevigen en het gezondheidssysteem van het land "rationaliseren". Voorts wil hij de daling van het bevolkingscijfer van Hongarije een halt toeroepen. Tot slot blijkt ook een "sterke regering" een van de speerpunten te worden.

Omstreden

De Hongaarse leider is erg omstreden binnen Europa. Zijn tegenstanders stellen dat hij steeds meer macht naar zich toetrekt en op die manier de beginselen van de democratische rechtsstaat onderuit haalt. "De liberale democratie is vastgelopen", verklaarde Orban daar donderdag over. "Het hebben van een sterke en slagvaardige Hongaarse regering overtroeft al het andere."

Orban is al sinds 2010 onafgebroken premier van Hongarije. Daarvoor was hij ook al eens eerste minister van 1998 tot 2002. Bij de parlementsverkiezingen van 8 april slaagde de regerende Fidesz-partij er samen met KDNP nipt in om opnieuw een tweederdemeerderheid te behalen. Dat stelt de alliantie in staat om wijzigingen aan te brengen aan de grondwet.