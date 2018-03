Opvolger van Puigdemont ziet af van kandidatuur ADN

Bron: Belga 0 Jordi Sanchez, premierkandidaat in Catalonië maar sinds half oktober in de cel, wil afzien van zijn kandidatuur, kondigde hij vandaag aan. Met zijn beslissing wil hij de regeringsvorming in Catalonië vereenvoudigen. Dat maakte de Catalaanse parlementsvoorzitter Roger Torrent bekend.

Jordi Sanchez, voormalig voorman van de machtige onafhankelijkheidsbeweging Asamblea Nacional Catalana, zit in de cel omdat hij had deelgenomen aan een betoging op 20 september. De betogers zetten toen urenlang Spaanse agenten vast die huiszoekingen moesten uitvoeren in een gebouw van de Catalaanse regering. Hij wordt onder meer vervolgd wegens rebellie.

Sanchez (53) werd op 21 december bij de vervroegde regionale verkiezingen in Catalonië als volksvertegenwoordiger gekozen, alhoewel hij gevangen zat. Naar België gevlucht, moest de afgezette minister-president Carles Puigdemont aan het minister-presidentschap van de regio verzaken. Nog deze week moeten de gesprekken starten voor een alternatieve kandidaat. De pro-onafhankelijkheidspartijen behaalden bij de verkiezingen in december opnieuw een meerderheid, zeer tegen de zin van Madrid.