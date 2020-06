Opvolger van België verkozen in VN-Veiligheidsraad IB

18 juni 2020

00u26

Bron: Belga 0 De Verenigde Naties hebben gisteren vijf nieuwe leden voor de VN-Veiligheidsraad verkozen. Vanaf januari 2021 zullen India, Ierland, Kenia, Mexico en Noorwegen twee jaar lang lid zijn van de raad. Bij de stemming woensdag in New York haalden Djibouti en Canada het niet.

De Veiligheidsraad bestaat uit vijftien landen. Vijf daarvan zijn vaste leden met vetorecht, tien andere worden gedurende twee jaar in de raad verkozen. Ieder jaar worden vijf nieuwe leden aangeduid. België is tot eind dit jaar lid.

De Veiligheidsraad kreeg recent kritiek vanwege haar besluiteloze houding in de coronacrisis. De VS, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk, de vaste landen dus, slaagden er niet in om een gemeenschappelijke lijn te vinden.

Meer over België

Canada

China

Djibouti

Frankrijk

Groot-Brittannië

Ierland

India