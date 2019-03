Opvolger Merkel onder vuur voor gendermop op carnavalsfeest bvb

03 maart 2019

17u42

Bron: Belga 0 Annegret Kramp-Karrenbauer, de voorzitter van de Duitse christendemocratische regeringspartij CDU, ligt onder vuur door een spottende opmerking over het derde geslacht die ze eerder deze week maakte op een carnavalsfeest.

In de satirisch bedoelde speech in het zuidwestelijke stadje Stockach blikte Kramp-Karrenbauer terug op een beslissing van de regering van "latte macchiato drinkers" in Berlijn, die het Duitsers sinds begin dit jaar mogelijk maakt om zich te laten registreren als behorend tot het derde geslacht.

Toiletten voor het derde geslacht zijn "voor mannen die nog niet weten of ze zouden moeten zitten of rechtstaan wanneer ze plassen", had Kramp-Karrenbauer er schertsend aan toegevoegd. De “mop" werd door de lokale carnavalisten op gelach onthaald, maar enkele dagen later krijgt AKK (Annegret Kramp-Karrenbauer, nvdr.) de wind van voren van politieke tegenstanders.

“Minderheden aanvallen”

"Eens te meer een dag van schaamte tegenover zij die anders zijn ... is het zo moeilijk om een grappige speech te houden zonder minderheden aan te vallen?", zo vroeg Jens Brandenburg zich af. Brandenburg is parlementslid en LGBT-woordvoerder van zijn liberale partij. Een parlementslid van de groenen, Sven Lehmann, eist in een open brief excuses van Kramp-Karrenbauer.

Parlementslid Johannes Steiniger nam het dan weer op voor zijn partijvoorzitter. "Dit is een carnavalstoespraak. Deze cultuur van verontwaardiging werkt echt op mijn zenuwen", tweette hij.

Kramp-Karrenbauer nam drie maanden geleden de leiding over het CDU over van Angela Merkel. Ze geldt dan ook als de gedoodverfde opvolger van de bondskanselier.

