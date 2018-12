Opvallende storing bij Nederlandse bank Rabobank: hypotheken dubbel afgeschreven ADN

02 december 2018

21u36

Bron: ANP 1 Een storing bij de Nederlandse bank Rabobank treft klanten op een bijzonder vervelende manier. Hun hypotheek is twee keer afgeschreven, waardoor sommige klanten vlak voor de feestdagen opeens in het rood staan, meldt RTL Nieuws.

De bank laat aan RTL Nieuws weten dat de fout zo snel mogelijk wordt rechtgezet, waarschijnlijk “binnen enkele dagen". Het gaat om klanten met een 'opbouwhypotheek', een spaarhypotheek. Het geld is niet kwijt: het is niet alleen twee keer afgeschreven van de betaalrekening, maar ook twee keer bijgeschreven op de aan de hypotheek gekoppelde spaarrekening.

Hoeveel mensen zijn getroffen, is niet duidelijk. Wat de oorzaak is van de fout, is ook nog niet bekend. Een woordvoerder erkent dat het op een zeer ongelukkig moment komt, vlak voor Sinterklaas en Kerstmis.