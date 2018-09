Opvallende campagne van Schotse politie: "Beste homofoob, mensen mogen zichzelf zijn. Behalve als ze haat verspreiden. Groeten, Schotland" TT

27 september 2018

13u55

Bron: The Scotsman 1 Opvallende affiches van de Schotse overheid en politie. In een aantal brieven, rechtstreeks gericht aan racisten, homofoben en andere 'haters', waarschuwen ze dat ze hen zullen vervolgen. De brieven kaderen in een campagne tegen haatmisdrijven.

"Beste homofoben", klinkt het in een van de brieven. "Wij hebben een fobie voor jullie. Als je mensen pest omdat ze van iemand houden, dingen roept die we hier niet gaan neerschrijven, of geweld gebruikt omdat je het niet leuk vindt dat iemand iemand anders hand vasthoudt, dan moet je je zorgen maken. Als we je gedrag zien of horen, bellen we de politie. Omdat we houden van het leven in dit land, en niet van haat. Groeten, Schotland."

Een andere brief geeft dezelfde boodschap voor transfoben, en ook racisten komen aan bod. De overheid benadrukt dat iedereen zijn mening mag uiten, maar dat er een grens getrokken wordt wanneer de wet wordt overtreden. "We geloven dat mensen zichzelf mogen zijn. Behalve als ze haat verspreiden."

"Schotland gelooft in de gelijkheid van iedereen", vindt de politie. "Niemand mag kansen missen omwille van zijn leeftijd, beperking, geslacht, geslachtsidentiteit, ras, religie, geloof of seksuele voorkeur."

"Er is geen plaats voor haatmisdrijven in Schotland", zegt de overheid ook op de website OneScotland.org. "Het is ieders verantwoordelijkheid om ertegen in te gaan. Geef het aan om het te stoppen."

Meer over Schotland

samenleving

mensen

politiek