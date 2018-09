Opvallend veel borstkanker bij mannen die met 9/11 bij Ground Zero werkten Joeri Vlemings

05 september 2018

14u11

Bron: New York Post 3 Statistisch is maar één procent van alle Amerikaanse patiënten met borstkanker een man. Verhoudingsgewijs zijn er veel meer slachtoffers van borstkanker tussen de mannen die op 11 september 2001 in de buurt van Ground Zero waren tijdens de vreselijke terreuraanslagen in New York. Er zijn minstens vijftien gevallen bekend. Dat meldt de New York Post.

Een van hen is de 65-jarige Jeff Flynn. Hij werkte 17 jaar geleden als account manager voor Dell EMC en werd op locatie gestuurd naar Goldman Sachs op Maiden Lane. Daar was hij ook toen terroristen twee vliegtuigen in de torens van het World Trade Center boorden. Flynn bleef nadien nog maanden in het getouw om Goldman en andere bedrijven in de financiële sector er weer bovenop te helpen. Ten koste van zijn eigen gezondheid, bleek in 2011. Hij voelde toen een knobbeltje in zijn borst.

"Ik negeerde het eerst een aantal maanden", vertelt hij aan de New York Post. "Ik wist niet eens dat mannen borstkanker konden krijgen." Uiteindelijk liet hij een biopsie doen en de diagnose was hard: borstkanker in het derde stadium. Hij moest chemotherapie ondergaan en bestraald worden. Dan volgden nog reconstructieve chirurgische ingrepen. Van de 36 gezwellen die de chirurgen wegsneden bleken er 35 kwaadaardig besmet te zijn.

Drie jaar later ontdekte Flynn een tweede tumor, ditmaal in zijn hals. De kanker in de lymfeklieren was gevorderd tot stadium vier. Die kanker wordt nu onder controle gehouden met hormoneninspuitingen en met iBrance.

In de familie van Flynn komt geen borstkanker voor. Hij is ervan overtuigd dat zijn borstkanker een rechtstreeks gevolg is van de giftige stoffen die vrijkwamen na de terreuraanslagen van 9/11. "Ik heb die rotzooi maandenlang ingeademd. Als je daar bent geweest, kan je zowat elke kanker krijgen."

Jeff Flynn ging vervroegd op pensioen door zijn gezondheidsproblemen. Hij kreeg een stevige uitkering als slachtoffer van de aanslagen en de overheid springt ook bij in de medische kosten.

Vijf van de vijftien gekende 9/11-mannen met borstkanker zijn hulpverleners die als eerste ter plaatse kwamen: twee brandweermannen, een agent van de NYPD, een smid en een wegenwerker. De anderen werkten voor firma's in de buurt en waren toen student. Een van de slachtoffers is triatleet John Mormondo (51), die tot 2007 als makelaar aan de Mercantile Exchange werkte. Hij liep vorig jaar nog de marathon van New York. Tijdens zijn voorbereiding op een Iron Man-wedstrijd ontdekte ook hij een knobbeltje in zijn borst. Op 23 maart kreeg hij de diagnose van borstkanker. Ook zijn familie heeft geen voorgeschiedenis met borstkanker. Hij heeft een heel sterk vermoeden dat zijn kanker eveneens kan gelinkt worden aan 9/11.

Een derde slachtoffer, de 89-jarige legerveteraan Leon Silverstein, moest zijn beide borsten laten wegnemen. Hij woonde dertig jaar in Battery Park en was altijd gezond.

In totaal zijn er 10.000 mensen van wie de kanker in verband wordt gebracht aan de giftige stofwolken en rook die ontstonden door de aanslagen van 9/11. Meer dan 1.700 hulpverleners en andere betrokkenen kwamen om. 420 van hen overleden aan kanker.