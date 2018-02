Opvallend: Trump zal diner bijwonen met journalisten in Washington ADN

20 februari 2018

10u14

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal op 3 maart het jaarlijkse diner bijwonen van de Gridiron Club, waar journalisten met politici aan tafel schuiven. Dat deelt het Witte Huis mee. Het zou gaan om een primeur: de president, die het niet begrepen heeft op kritische media, tekent normaal niet present op dergelijke bijeenkomsten.

Trump besliste nog niet of hij op 28 april het jaarlijkse diner van de Witte Huis-correspondenten zal bijwonen, zei woordvoerster Sarah Sanders. Vorig jaar haalde Trump daarvoor zijn neus nog op.

De politieke en journalistieke elite woont ieder jaar dat galadiner bij in een hotel in Washington. Sinds 1980 waren alle presidenten er aanwezig, op Ronald Reagan in 1981 na, toen die herstelde van een aanslag waarbij hij zwaargewond raakte. Maar niet Donald Trump dus. Trump verkoos een meeting met aanhangers in Harrisburg, Pennsylvania. Hij was blij om ver van "het moeras van Washington" te zijn en gaf de journalisten "zeer slechte punten".