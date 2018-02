Opvallend proefproject in China: miljoenen camera's met artificiële intelligentie brengen elke foute stap in rekening. Letterlijk. IVI

01 februari 2018

12u41

Bron: Canvas, The Guardian 0 Dat de Chinese overheid graag het doen en laten van burgers in het oog houdt, is niet nieuw. Maar proefprojecten in verschillende grote steden gaan nu wel heel erg ver: miljoenen camera’s met gezichtsherkenningstechnologie brengen elke (foute) stap in rekening. Letterlijk dan. De Nederlandse documentairemaker Ruben Terlou zag in de miljoenenstad Shenzhen hoe ver het systeem gaat.

Terlou was gisteren te gast in "De Afspraak" om het te hebben over zijn nieuwe documentairereeks "Door het hart van China" op Canvas. Een opvallend fragment uit zijn reeks gaat over het erg uitgebreide beveiligingssysteem van het land. “Over heel China heb je proefprojecten in het kader van het sociaal kredietsysteem”, zegt Ruben Terlou. "Met behulp van digitale technologie en big data worden burgers en bedrijven gescoord op de politieke correctheid van hun gedrag."

Zwarte lijst

Concreet betekent dat wie een rood licht negeert, een slechte score zal krijgen. Wie vijf keer een rood licht negeert, komt op een zwarte lijst. En wie op die zwarte lijst staat, kan niets meer doen in de stad in kwestie. “Je kan geen lening meer krijgen, niet meer reizen met bus of trein, je kinderen kunnen niet meer naar de goeie privéscholen en je kunt geen baan meer krijgen bij de overheid”, zegt Terlou.

"Orwelliaanse maatschappij"

Het gaat bovendien niet enkel over wat je doet op straat. Ook wat je schrijft op sociale media wordt met het proefproject nauwlettend in de gaten gehouden en ook dat wordt in rekening gebracht als het niet strookt met wat hoort. Terlou noemt het “een Orwelliaanse maatschappij” en verwijst naar Orwells boek "1984", waarin de auteur een totalitaire maatschappij beschrijft onder het goedkeurende oog van een big brother.

176 miljoen camera's

Het cameranetwerk is ondertussen uitgebreid naar zo'n 176 miljoen camera's. China heeft daarmee het grootste videobewakingsnetwerk ter wereld. De camera's zijn allemaal uitgerust met artificiële intelligentie en herkennen hierdoor bijvoorbeeld het geslacht of de leeftijd van een persoon.