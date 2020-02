Opvallend: Japanse vrouw tweede keer besmet met coronavirus SVM

27 februari 2020

14u39

Bron: Reuters 2 In Japan heeft een vrouw die als toergids werkt voor de tweede keer het coronavirus opgelopen. Eerder was ook in China al sprake van patiënten die eerst genazen en dan toch weer geïnfecteerd raakten. Sommige mensen blijken dus niet immuun te zijn voor een nieuwe besmetting. In een poging om de verdere verspreiding van het virus in te dijken, besloot de Japanse premier Shinzo Abe om alle basis- en middelbare scholen een maand lang gesloten te houden.

Bij de Japanse vrouw werd Covid-19 voor de eerste keer vastgesteld op 29 januari. Vijf dagen later testte ze al negatief op het virus, ze werd dan ook snel uit het ziekenhuis ontslagen.

Later meldde de vrouw zich echter opnieuw omdat ze symptomen als hoesten, keelpijn en pijn aan de borst vertoonde. Gisteren werd een nieuwe test afgenomen en werd het virus dus weer vastgesteld.

“Er zijn nog veel vragen omtrent dit virus”, reageert Philip Tierno als professor microbiologie en pathologie aan de New York University School of Medicine. “Je kan de infectie bijvoorbeeld hebben, zonder er al te veel van te merken. Als het zich overzet op de longen worden de symptomen wel duidelijk. Het virus verspreidt zich in ieder geval bijzonder vlot. Als het aan dit tempo doorgaat, zullen de Olympische Spelen in Tokio uitgesteld moeten worden.”

Lees ook: 20 vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? Kan het virus nog gevaarlijker worden en mag ik straks nog op vakantie? (+)