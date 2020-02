Optrekje van 150 miljoen euro: Amazon-baas Jeff Bezos koopt duurste villa ooit in LA LH

13 februari 2020

13u43

Bron: The Guardian, Belga 0 Amazon-oprichter en topman Jeff Bezos heeft zich in de Amerikaanse stad Beverly Hills een nieuw optrekje aangeschaft voor zo’n 165 miljoen dollar, omgerekend 151 miljoen euro, zo melden diverse Amerikaanse media.

Bezos zou volgens de New York Post in de woonplaats bij Hollywood, die erg geliefd is bij filmsterren en andere beroemdheden, al een tijdje op huizenjacht geweest zijn met zijn nieuwe vriendin Lauren Sanchez.

Volgens de Wall Street Journal kocht Bezos de villa van 36.000 vierkante meter van de zakenman David Geffen. Die had de eigendom op zijn beurt in de jaren negentig voor 47,5 miljoen dollar op de kop getikt, aldus nog de krant. Het pand werd oorspronkelijk in de jaren 1930 gebouwd voor filmmagnaat Jack Warner. In het huis zou de houten vloer liggen waarop de Franse keizer Napoleon zijn Joséphine ten huwelijk vroeg.

Volgens de website Architectural Digest is het huis ruim 1.200 vierkante meter groot en omvat het domein ruime terrassen en tuinen, twee gastverblijven, drie serres, een tennisveld, zwembad, golfterrein en motorbaan met garage én benzinepompen.

Bezos is nog steeds de rijkste man op aarde met een vermogen van 131 miljard dollar (120 miljard euro), ondanks zijn scheiding vorig jaar. Zijn ex-vrouw MacKenzie kreeg toen 4 procent van de aandelen van Amazon, goed voor zo’n 36 miljard dollar (32 miljard euro). Het was de duurste scheiding ooit.