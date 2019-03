Opstootjes in Franse gevangenis waar terrorist Salah Abdeslam opgesloten zit KVDS

08 maart 2019

09u12

In de gevangenis van Fleury-Mérogis nabij Parijs is het vandaag tot opstootjes gekomen tussen de politie en cipiers. Die laatsten zijn misnoegd over hun werkomstandigheden. In de betrokken gevangenis zit Salah Abdeslam opgesloten, het enige nog levende lid van het terreurcommando van 13 november 2015 in Parijs.

Het nieuws komt van nieuwszender BFMTV. In het Franse gevangeniswezen is het al enkele dagen onrustig nadat dinsdag in de gevangenis van Condé-sur-Sarthe een geradicaliseerde gedetineerde twee cipiers aanviel. In de nasleep daarvan kwam het ook tot een blokkade van de penitentiaire instelling van Fleury-Mérogis.

Abdeslam

Een van de bekendste bewoners van de gevangenis van Fleury-Mérogis is Salah Abdeslam. Hij was een van de terroristen achter de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Daarbij werden onder meer het Stade de France en de Bataclan geviseerd.





In september vorig jaar meldde de krant Le Parisien nog dat Abdeslam zich “tumultueus en agressief” gedroeg in de gevangenis. Zo zou de Molenbekenaar op 7 september een cipier hebben beledigd. “Waarom kijk je naar me, stuk onbenul? Je bent een onbenul, kom in mijn cel en ik zal het je bewijzen”, klonk het. “Ik ben een moslim en jij bent een ongelovige, een hond. Op een dag zal het veranderen en zal je mijn voeten kussen.”